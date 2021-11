Drehort Karlsruhe

In Karlsruhe geben sich die Oscar-Preisträger die Klinke in die Hand

Tatorte aus Stuttgart und Ludwigshafen werden häufig in Karlsruhe gedreht. Doch auch in zahlreichen anderen Filmen diente die badische Residenz bereits als Kulisse. Und dabei gaben sich schon viele Stars die Klinke in die Hand.