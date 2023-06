Karlsruhe: Drei Unfälle mit S-Bahnen an einem Tag

In Karlsruhe ereigneten sich am Mittwoch gleich mehrere Unfälle mit S-Bahnen. Eine Frau verletzte sich schwer.

Bei insgesamt drei Unfällen mit S-Bahnen in Karlsruhe ist am Mittwoch eine Frau schwer verletzt worden und ein Schaden von insgesamt mehreren zehntausend Euro entstanden.

Unachtsame Fußgängerin

Der schwerwiegendste Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der Nürnberger Straße in Richtung Osten. Eine 28-jährige Fußgängerin wollte den Bahnübergang an der Kreuzung zur Ettlinger Straße trotz roter Ampel überqueren. Dabei wurde sie von einer in Richtung Ettlingen fahrender S-Bahn erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau zur Seite gedrängt, wobei sie sich schwer verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die 42-jährige S-Bahn-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Fahrgäste im Inneren wurden bei der Gefahrenbremsung nicht verletzt.

Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bahnverkehr in Richtung Karlsruhe bis kurz nach 19 Uhr eingestellt. Die Strecke in Richtung Ettlingen war bis etwa 19.30 Uhr gesperrt.

Weitere Zusammenstöße mit Autofahrern

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr, als ein 34-jähriger Autofahrer an einem Bahnübergang in der Lötzener Straße eine rote Ampel ignorierte. Der Autofahrer stieß mit einer S-Bahn zusammen und ließ einen Gesamtschaden von etwa 38.000 Euro entstehen. Der 34-Jährige blieb unverletzt, musste jedoch sein Auto abschleppen lassen.

Bereits gegen 14.20 Uhr war ein 50-jähriger Autofahrer in Karlsruhe mit einer S-Bahn zusammengestoßen. Der Mann befuhr die Wolfartsweierer Straße in nördliche Richtung und fuhr aufgrund eines Rückstaus in den Kreuzungsbereich zur Durlacher Allee. Dort kollidierte er mit einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.