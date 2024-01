Karlsruhe: Ein Verletzter nach Gartenhütten-Brand

In Karlsruhe hat eine Gartenhütte gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, hat sich eine Person verletzt.

Feuer in Kleingartenanlage

Am frühen Montagmorgen ist in der Karlsruher Nordweststadt eine Gartenhütte niedergebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte die Hütte im Bereich der Hertzstraße Ecke Siemensallee in der dortigen Kleingartenanlage.

Eine Person verletzt sich bei Löschversuch

Beim Versuch, das Feuer zu löschen, verletze sich eine Person. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Gartenhütte wurde durch den Brand vollständig zerstört, eine weitere wurde durch den Brand beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 bis 20.000 Euro.