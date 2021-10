Karlsruhe: Frau überfährt rote Ampel und prallt in entgegenkommendes Auto

Eine 26-Jährige hatte am Mittwochmorgen eine rote Ampel übersehen, sodass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit Autofahrer kam. Beide entkamen der Situation unversehrt.

Nachdem eine Autofahrerin am Mittwoch über eine rote Ampel in Karlsruhe gefahren ist, kam es zu einer Kollision mit einem weiteren Fahrzeug und einem Sachschaden von 27.000 Euro.

Eine 26-jährige Autofahrerin ignorierte um 10.15 Uhr in der Wolfartsweierer Straße an der Einmündung zum Ostring eine rote Ampel und prallte daraufhin in einen entgegenkommenden Autofahrer.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise war der Einsatz eines Rettungsdienstes für die Autofahrer nicht erforderlich.