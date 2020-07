Vier Verletzte

Feuer in Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Grötzingen

Vier Verletzte, 50.000 Euro Schaden: Das ist die vorläufige Bilanz eines Feuers in der Nacht in Karlsruhe-Grötzingen in der Nacht. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Oberfeldweg um 1.38 Uhr den Brand über den Notruf.