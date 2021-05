Karlsruhe hat das letzte Wort: Das Bundesverfassungsgericht prägt die Republik

Dass ein Präsident des Bundesverfassungsgerichts, immerhin der Dritte Mann im Staate, in öffentlicher Runde ein Schimpfwort in den Mund nimmt, ist sicherlich ungewöhnlich. Aber die „acht Arschlöcher“ sind so etwas wie bundesdeutsche Justizgeschichte. Insofern betritt Andreas Voßkuhle mit diesem Zitat sicheres Terrain, als er bei einem Vortrag in Karlsruhe über das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Bundesverfassungsgericht referiert.

Karlsruhe hat das letzte Wort

Voßkuhle, bis 2020 Präsident des höchsten deutschen Gerichts, hat genau das in den zwölf Jahren seiner Amtszeit zur Genüge erlebt – und es meistens mit staatsmännischer Gelassenheit genommen. Das Reiben aneinander, das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Verfassungsgericht, das sei eben auch so angelegt in diesem Staat, hat er gerne gesagt. Und gemeint hat er dann, dass Karlsruhe eben das letzte Wort hat.