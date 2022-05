Bester Genuss in Top-Locations: Karlsruhe kulinarisch erleben (NEU)

Lust auf den anbrechenden Sommer, Lust auf Freizeit, Lust auf Genuss: Die zunehmend warmen Tage und das sonnige Wetter machen Appetit auf besondere Locations, die neben ihrem Ambiente mit verschiedenen Köstlichkeiten zu begeistern wissen.

Wer auf der Suche nach gutem Essen, einer Auswahl toller Gerichte und echter Vielfalt an Gaumenfreuden ist, muss nicht in die Ferne blicken. In Karlsruhe und Umgebung finden sich zahlreiche Restaurants und Cafés, die zum Verweilen und Genießen einladen.

Neben der guten Küche stehen hier auch freundlicher Service und ein angenehmes Ambiente an erster Stelle. Z

Eine Auswahl der kulinarischen Highlights aus Karlsruhe finden Sie hier:

Cats Cafe

Enchilada

HOCKS Fein&Kostbar

IVY Restaurant

Lehners Wirtshaus

Mediterrane

Das Rieberg

kulinarisches Angebot: japanisch-asiatische Küche, frisch zubereitet, exzellenter Service, 10 Katzen zum Kuscheln

Öffnungszeiten: Mi., Do. + Fr. von 14:30 bis 21:30 Uhr, Sa. + So. von 13:30 bis 21:30 Uhr, Montags und Dienstags geschlossen

Website: www.catscafe.de

Telefon: +49 (721) 40245988

Adresse: Kaiserpassage 16, im 1.OG, 76133 Karlsruhe

kulinarisches Angebot: Real.Fresh.Mexican.Food, Burritos, Tacos, Burger , Bowls, Churros, Texican Kitchen, auch viele vegetatische/vegane Gerichte. Angebot Drinks: Let´s Taco´bout Drinks: Unsere Leidenschaft sind fruchtige und aufregende Cocktails und Drinks. Täglich: Happy Hour 17:00-19:00Uhr & Enchi Hour 22:30-1:00 = Cocktails 6,50€

Öffnungszeiten: Mo. - So. 12:00-1:00

Website: www.karlsruhe.enchilada.de

Telefon: +49 (721) 942660

Adresse: Waldstr.63, 76133 Karlsruhe (Ludwigsplatz)

kulinarisches Angebot: Feinkost in Durlach, Wein/Sekt/Champagner/Spirituosen & Zubehör, Französische Käsetheke Süßes & Salziges zum Verschenken, Käsetorten + Catering, Honigperlen, ausgesuchte Produkte aus dem Bereich Tischkultur, HOCKS Picknick to Go, Genussverkostungen

Öffnungszeiten: Mo. Ruhetag, Di., Do., Fr. 10:00 - 18:30 Uhr, Mi. 10:00 - 17:00 Uhr, Sa. 9:00 - 14:00 Uhr

Website: www.hocks-feinundkostbar.de

Telefon: +49 (721) 490 48 198

Adresse: Pfinztalstr. 6, 76227 Karlsruhe

kulinarisches Angebot: Wir bieten eine Internationale Cross Over Küche, mit Einflüssen auch aus dem asiatischen Raum und den besten Produkten der Region. Sowie eine kulinarische Reise durch unser Fine Dining Menü kreiert von unserem Küchenchef Mario Aliberti.

Öffnungszeiten: Mo. - Do.: 18:00 – 22:30 Uhr, Fr. - Sa. : 18:00 – 22:30 Uhr, So.: Ruhetag

Website: www.ivy.restaurant

Adresse: Karlstrasse 34, 76133 Karlsruhe direkt im 133 Boutique Hotel

kulinarisches Angebot: Unser Wirtshaus ist ein Ort der Begegnung, der guten Gespräche, der Gemütlichkeit und ein Platz, an dem auch mal ordentlich gefeiert wird – ein zweites Wohnzimmer für Jung und Alt. Food : Regionale Hausmannskost, Schnitzel, Schweinebraten, Burger, hausgemachte Maultaschen, Spätzle, Steak, Genießer Frühstück jeden Sa&So. Getränke : Regionales Hoepfner Bier, Cocktails

Öffnungszeiten: Mo. - So. 11:00-1:00 Uhr

Website: www.karlsruhe.lehners-wirtshaus.de

Telefon: +49 (721) 249 57 20

Adresse: Karlstr. 21a, 76133 Karlsruhe (Ludwigsplatz)

kulinarisches Angebot: Mediterrane / Vitale Küche, Geeignet auch für Vegetarier / vegan, Regionale und internationale Weinauswahl, Neu gestaltete Terrasse, Beliebter Mittagstisch, Veranstaltungsräume für Feiern (Hochzeiten/Firmung/etc…), Räume werden auch im Art Hotel Ana Eden vom Mediterrane genutzt, Firmenevents, Gehobener Service, Offene Küche, Catering

Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 11:00 - 15:00 Uhr und 17:30 - 23:00 Uhr, So geschlossen

Website: www.mediterrane.eu/ka

Telefon: +49 (721) 8196978

Adresse: Karlstraße 70, 76137 Karlsruhe

Das Rieberg