Karlsruhe: Mann greift Polizist in Zug an

Ein 26-Jähriger soll am Dienstagmorgen einen Polizisten im Zug angegriffen haben. Er wurde anschließend festgenommen.

Angriff in Zug

Der 26-Jährige hat am Dienstag einen Beamten beleidigt und bedroht. Nach Angaben der Polizei fesselte der Polizist den Mann am Sitz fest, bevor er festgenommen werden konnte.

Zuvor fragte der Mann den 22-Jährigen Beamten nach Hilfe, um ein Zugticket zu kaufen. Als dieser den Zugbegleiter zu Hilfe rief, beleidigte der Täter den Polizisten. Er drückte ihn in einen der Sitze und bedrohte ihn. Daraufhin fesselte der Polizeibeamte den Mann am Sitz und verständigte eine Polizeistreife am Karlsruher Hauptbahnhof.

Bei Ankunft des Zuges nahm diese den 26-Jährigen fest. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.