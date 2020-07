Mit Rauchtopf in Neureut

Karlsruhe: Mann will Video drehen und setzt Autos in Brand

Dumm gelaufen: Ein 33-Jähriger hat am Samstagabend in Karlsruhe-Neureut vermutlich versehentlich zwei Schrottautos in Brand gesetzt. Er rief selbst die Feuerwehr und meldete den Vorfall bei der Polizei. Die Autos standen auf einem Privatgrundstück.