Karlsruhe: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in S-Bahn

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend einen 18-Jährigen in der S-Bahn ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend in der Karlsruher Innenstadt offenbar einen 18-Jährigen in einer S-Bahn ausgeraubt und ist anschließend mit seinen Begleitern aus der Bahn geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der junge Mann gegen 21 Uhr mit einer S-Bahn der Linie 4 von der Haltestelle Europaplatz kommend in Richtung Karlsruhe-Waldstadt, als ein Jugendlicher aus einer Gruppe heraus auf den 18-Jährigen zukam und unvermittelt dessen Kopfhörer entwendete, teilte die Polizei mit.

Passant kommt 18-Jährigem zu Hilfe

Der Tatverdächtige bot dem Geschädigten zunächst an, die gestohlenen Kopfhörer gegen andere Ohrhörer einzutauschen. Nachdem der 18-Jährige das Tauschgeschäft jedoch ablehnte und die Rückgabe seines Eigentums forderte, lief der Täter mit der Beute davon, teilte die Polizei mit.

Der Geschädigte stellte sich dem Dieb daraufhin in den Weg und forderte ihn erneute dazu auf, das Diebesgut zurückzugeben. In der Folge schlug der Dieb dem 18-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht, während zwei seiner Begleiter das Tatopfer festhielten. Schließlich schritt ein unbeteiligter Fahrgast ein und trennte die Parteien. Hierauf flüchteten die jungen Männer an der Haltestelle Rüppurrer Tor aus der S-Bahn und liefen in Richtung Baumeisterstraße davon.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen circa 185 Zentimeter großen Mann im Alter zwischen 16 und 18 Jahre gehandelt haben. Er habe ein schwarzafrikanisches Erscheinungsbild gehabt und ein Oberteil mit schwarzer Kapuze getragen.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugen-Hinweise unter der Telefonnummer 0721 6 66 55 55. Insbesondere suchen die Ermittler nach dem Passanten, der dem 18-Jährigen zu Hilfe kam.