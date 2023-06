Karlsruhe: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pedelec schwer verletzt

Ein 47-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag einem E-Bike aufgefahren. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei ist der Radfahrer am Montagmorgen auf dem Fuß- und Radweg der Willy-Brandt-Allee in Richtung Süden unterwegs gewesen. Gegen 7.45 Uhr fuhr der 47-Jährige durch Unachtsamkeit an einer roten Ampel einem 56-jährigen Pedelec-Fahrer auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 47-Jährige über den Fahrradlenker geschleudert und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der E-Bike-Fahrer verletzte sich leicht am Bein.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro.