Fahndung läuft

Rettungs­sanitäter in Karlsruhe mit Hammer attackiert

Ein Rettungssanitäter ist in Karlsruhe hinterrücks mit einem Hammer attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei meldet, wurde der 27-Jährige auf dem Vorplatz der Rettungswache in der Herrmann-Leichtlin-Straße völlig unvermittelt so heftig geschlagen, dass er eine klaffende Wunde am Kopf erlitt. Der derzeit noch unbekannte Angreifer machte sich im Anschluss wortlos aus dem Staub.