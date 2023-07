Achtung, nicht erschrecken: Es geht jetzt kurz um Weihnachten, genauer gesagt um die Bescherung am Heiligen Abend. Die meisten Menschen, die das Kindesalter hinter sich gelassen haben, merken, dass es sich oft noch besser anfühlt, jemandem mit einem Geschenk eine Freude zu machen als umgekehrt beschenkt zu werden.

Am vergangenen Wochenende haben hunderte Menschen, vor allem Schülerinnen und Schüler, anderen jungen Karlsruhern ein paar prächtige Präsente gemacht. Sie liefen beim 24-Stunden-Lauf für Kinder- und Jugendrechte Runde um Runde, um Geld zu sammeln. Selbst die Nacht und die Hitze tagsüber konnten den Enthusiasmus der Teilnehmenden nicht ansatzweise bremsen. Natürlich beschenkten sie sich mit dem erlaufenen Geld ein wenig selbst (mit den Spenden finanziert der Stadtjugendausschuss Projekte für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe), aber eben auch alle anderen Gleichaltrigen in der Stadt.

Serie über gute Menschen geplant

Anderen helfen, sich für sie einsetzen, Schwächeren unter die Arme greifen: Darum geht es, und es ist ein äußerst gutes Zeichen für alle Menschen in Karlsruhe, wenn auch junge Leute mit Begeisterung ihre Wohlfühlzone verlassen und die Laufschuhe für den guten Zweck schnüren.

Die Stadtredaktion Karlsruhe hat sich vorgenommen, künftig Menschen noch mehr zu würdigen, die ehrenamtlich und ohne großes Aufheben etwas dazu beitragen, dass die Welt zumindest ein kleines bisschen besser wird. In einer Serie möchten wir Karlsruherinnen und Karlsruher egal welchen Alters vorstellen, die regelmäßig etwas Gutes tun. Dazu benötigen wir Ihre Hilfe: Schreiben Sie uns an redaktion.karlsruhe@bnn.de, welche Menschen wir doch unbedingt vorstellen sollten – weil sie für den einsamen Nachbarn öfters mitkochen, weil sie als unermüdliche Helfer im Hintergrund einen Verein oder eine Kirchengemeinde am Laufen halten, weil sie im Hospiz kranke Mitmenschen bis zur letzten Minute betreuen und begleiten. Einen Namen für unsere Serie haben wir uns übrigens schon ausgedacht: „Die guten Geister Karlsruhes“.