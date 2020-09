100 Jahre „Kicker“: Als der KSC mit dem Schnee um die Wette wirbelte

Für Oliver Kreuzer beginnt die Arbeitswoche an einem Montagmorgen meistens mit einem Blick in den „Kicker“. Nicht immer wird der Sportdirektor des Karlsruher SC dabei derart überrascht wie in dieser Woche, als Stürmer Philipp Hofmann in einem Exklusiv-Interview Vorwürfe gegenüber der Vereinsführung erhob.

Die Streitigkeiten sind nach Angaben des KSC mittlerweile beigelegt, und bereits am Donnerstag hat Kreuzer in die nächste Ausgabe des Fachmagazins geschaut. „Der Blick in den Kicker gehört in der Fußballbranche einfach dazu. Hier wird man eigentlich immer seriös und umfassend über die aktuellen Entwicklungen informiert“, lobt Kreuzer die journalistische Qualität des Blattes.

Damit sich möglichst viele Mitarbeiter ein Bild vom aktuellen Zustand der Branche machen können, hat der KSC gleich mehrere „Kicker“-Abonnements laufen. In seiner langen Karriere als Bundesligaspieler für Karlsruhe und Bayern München sowie als Sportdirektor von Clubs wie dem Hamburger SV oder dem KSC hat Kreuzer noch keine negativen Erfahrungen mit dem „Kicker“ gemacht.