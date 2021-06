10.000 Euro Schaden: Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Am Mittwoch wurden zwei Fahrzeuge durch einen Unbekannten beschädigt - nun fahndet die Polizei nach dem Täter und sucht nach Augenzeugen.

Unfallflucht in der Geranienstraße in Karlsruhe

Am Mittwochmorgen beschädigt ein Unbekannter zwei Fahrzeuge in der Geranienstraße in Karlsruhe und begeht Fahrerflucht.

Wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervorging, fuhr am Mittwoch ein bislang unbekannter Autofahrer in der Geranienstraße gegen einen dort geparkten Pkw. Als dieser auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Ein Zeuge welcher durch den verursachten Lärm um 3.45 Uhr geweckt wurde, berichtete davon, lediglich die beiden unfallbeschädigten Fahrzeuge gesehen zu haben - jedoch nichts vom Geflüchteten. Der Sachschaden der beiden Autos der Marke VW und Mercedes, wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944844 entgegen.