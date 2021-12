1.200 Lehrer bei Impfaktion in Karlsruher Schule geboostert

Für fünf Stunden hat sich die Heinrich-Hertz-Schule in Karlsruhe in ein Pop-Up-Impfzentrum verwandelt. Vier Ärzte impften mehrere hundert Lehrer. Auch für die Schüler gab es ein zeitgleiches Angebot.

In der Heinrich-Hertz-Schule sind es am Freitagnachmittag die Lehrer, die auf den Gängen warten. In den Zimmern haben Ärzte und ihre Helfer das Kommando. Binnen fünf Stunden impfen sie 1.200 Pädagogen aus dem ganzen Karlsruher Stadtgebiet gegen das Coronavirus. Ein paar Schritte weiter kümmert sich ein Mobiles Impfteam (MIT) zeitgleich um immunisierungswillige Schüler.

Den Anstoß zur Doppel-Impfaktion gab Schulleiter Andreas Hörner. Zunächst sprach er vor einigen Wochen mit der Stadt über den Einsatz eines MIT. Weil das die erwartete Nachfrage unter Schülern und Lehrern nicht hätte erfüllen können, kam zusätzlich Apotheker Patrick Kwik ins Spiel.

Gemeinsam entstand die Idee, einen Termin für Lehrer aus der ganzen Stadt anzubieten. „Auf sie ist in den Pandemie-Monaten viel eingeprasselt. Sie haben es verdient, dass sich jemand um sie kümmert“, sagt Hörner. Mit dem Angebot traf er einen Nerv. An einem Montag verschickte er die Nachricht an die Schulen. Bis zum Ende derselben Woche waren 1.120 Termine vergeben.

Auf den Impfstoff kommt es vielen nicht an

Einen davon nutzt gegen 13.30 Uhr Basti Füger, der an der benachbarten Elisabeth-Selbert-Schule unterrichtet. Nach der ersten Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca und der zweiten mit dem von Biontech bekam er nun eine Spritze des Moderna-Impfstoffs. „Für mich völlig in Ordnung“, sagt Füger. Am Freitag ist das häufiger zu hören.

In der Schlange vor den zu Impfpraxen umfunktionierten Klassenräumen im zweiten Stock steht auch Lutz Schöffel. Eigentlich hatte er schon einen Booster-Termin bei seinem Hausarzt. Als sich die Möglichkeit in der Schule auftat, gab er den an seinen Sohn weiter. Die Aktion sei gut und wichtig. „Aber es ist schade, dass immer noch so viele Menschen zögern.“

Lehrer kommen aus dem ganzen Stadtgebiet

Kurz zuvor kommt Ralph Gerner mit Pflaster auf dem Arm aus einem der Räume im ersten Stock. Der Schulleiter der Realschule am Rennbuckel hat seine Impfung hinter sich. Sieben Kolleginnen und Kollegen hat er mitgebracht – und die Putzfrau.

Ein paar Schritte davon entfernt läuft Apotheker Kwik durch den Gang. Er ist gesäumt von Lehrern, die auf den Stühlen am Rand auf ihre Impfung warten. „Sie haben alle eine 01 auf ihrem Zettel?“, fragt Kwik in die Runde. 02 sei einen Stock höher. „Oh nein“, sagt eine Frau und springt auf. „Gut, dass sich jemand kümmert.“

Improvisation ist gefragt

Um vier Impfungen pro Minute durchführen zu können, haben Andreas Hörner und Patrick Kwik die Schule zu einem Pop-Up-Impfzentrum umfunktioniert. Am Eingang messen zwei Lehrer Fieber, an fünf Tischen kümmern sich welche um die Anmeldung. 35 ehrenamtliche Helfer aus dem Kollegium seien im Einsatz, berichtet der Schulleiter.

Improvisation ist dennoch gefragt. Hausmeister Ilija Andonov schleppt zusätzliche Stühle heran. Und der Hinweis auf die Schülerimpfungen ohne Termin in Raum E16 stimmt gegen 14 Uhr auch nicht mehr. Weil das MIT dort Probleme mit dem Internet hatte, ist es ebenfalls in den zweiten Stock umgezogen.

Schülerschlange reicht über mehrere Stockwerke

Der Andrang ist auch dort groß, anders als im Sommer. Bei Impfterminen vor und nach den Sommerferien kamen gerade einmal 50 beziehungsweise 20 Schüler. Nun reicht die Schlange vom zweiten bis in den fünften Stock. Die ersten waren schon um 12 Uhr da, eine Stunde vor Beginn. Sie sitzen nun im Wartebereich vor der Tür und sind zu Scherzen aufgelegt. „Wenn es jedes Mal ein Bier gibt, können sie mich öfter impfen“, juxt ein junger Mann. Für alle hier ist es eine Booster-Spritze.

Weiter hinten in der Schlange ist dem 19-jährigen Andreas klar, dass er Geduld brauchen wird. Ohne Impfung will er trotzdem nicht gehen. „Mein Betrieb hat mich freigestellt. Und ich bin glücklich, dass sich die Schulleitung für die Aktion eingesetzt hat“, sagt er. In den vergangenen Tagen habe er mehrfach erfolglos versucht, seine Zweitimpfung zu bekommen. Heute soll es so weit sein. „Der Handyakku hat 65 Prozent. Das sollte reichen“, meint er schmunzelnd.