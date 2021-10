15-Jähriger bei Autoaufbruch in Karlsruher Südweststadt erwischt

Gegen 23.40 Uhr konnte am Montagabend ein 15-Jähriger festgenommen werden, der unter Tatverdacht steht, ein Auto in Karlsruhe aufgebrochen zu haben. Bei dem Jugendlichen wurde etwa ein Promille Atemalkohol festgestellt.

Ein 15-jähriger Tatverdächtiger eines Autoaufbruchs in der Karlsruher Südweststadt konnte am Montagabend gegen 23.40 Uhr vorläufig festgenommen werden. Der Jugendlichen wurde nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin ausfindig gemacht, wie die Polizei mitteilt. Dieser hatte sich zuvor in der Boeckhstraße durch Einschlagen einer Fahrzeugscheibe Zugang zu einem dort geparkten Pkw verschafft.

Bei dem 15-Jährigen fanden die Polizisten mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie einen Teleskopschlagstock. Zudem wies der junge Mann eine Atemalkoholkonzentration von etwa einem Promille auf. Zum aktuellen Ermittlungsstand wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt führt hierzu die weiteren Ermittlungen.