15.000 Muslime feiern in der Messe Karlsruhe über das Wochenende ihre Friedenskonferenz. Nach zwei Jahren in kleineren Hallen gibt es nun das Comeback.

Unter dem Motto „Liebe für alle, Hass für keinen“ steht dieses Wochenende in der Messe Karlsruhe. Denn dort versammeln sich die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) zu ihrer Jahreshauptversammlung, der sogenannten Jalsa Salana, einer Friedenskonferenz. „Wir sind froh, wieder hier zu sein“, sagte Pressesprecher Mohammad Dawood Majoka am Freitagmittag.

In den vergangenen beiden Jahren musste die Gemeinde coronabedingt in kleinere Hallen ausweichen, nun gibt es das Comeback in Karlsruhe – schon zum zehnten Mal gastiert die AMJ hier. Sie ist eine islamische Reformgemeinde, die 1889 gegründet wurde und als eine der dynamischsten Bewegungen nicht nur innerhalb des Islam gilt.

Dass nicht alle Mitglieder kommen können, ist behördlichen Vorgaben geschuldet, mit der Messe habe man sich auf 15.000 Personen gleichzeitig geeinigt. Darunter sind zwar etwas mehr Männer, doch insgesamt ist der Anteil von Männern und Frauen recht ausgeglichen. Allerdings verteilen sich diese auf zwei getrennte Bereiche.

In diesem Jahr sind keine externen Besucher zugelassen

„Das Kopftuch tragen wir nur im öffentlichen Bereich, in unserem eigenen Bereich nehmen wir es ab“, erklärt Zubaria Ahmad einen der Gründe. Die Mitglieder bezeichnen sich als Diener der Gemeinde und Ahmad ist als solche im Bereich des interreligiösen Dialogs tätig. Zwar sind in diesem Jahr keine externen Besucher zugelassen, dennoch betont sie, wie wichtig der Austausch zwischen den Kulturen und Religionen sei.

Genauso wichtig ist jener untereinander. Die Friedenskonferenz sei ein spirituelles Training, das gemeinsame Gebet stehe im Mittelpunkt. Daneben gibt es jedoch auch weitere Angebote wie Vorträge, Ausstellungen oder gemeinsame Essen. Für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen insgesamt rund 2.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Muslime kommen aus ganz Deutschland zusammen

Denn die Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch private Spenden, die Trennung von Staat und Kirche ist wichtig. Getrennt von ihrer Heimat wurden auch die Muslime der AMJ, die nun aus ganz Deutschland zusammenkommen. Ursprünglich kommen sie aus Pakistan, werden dort jedoch als religiöse Minderheit brutal verfolgt.

Daher sind sie froh über den Frieden und die Möglichkeit, gemeinsam ein solches Treffen öffentlich abhalten zu können. Eine Einstimmung auf die drei Tage war das gemeinsame Freitagsgebet in Richtung Mekka, ein Höhepunkt des Wochenendes wird auch die Live-Ansprache des islamischen Kalifen – dem geistigen Oberhaupt der AMJ – Mirza Masroor Ahmad aus London.