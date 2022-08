17-Jährige wird am Karlsruher Europaplatz sexuell belästigt und angegriffen

Eine Jugendliche ist am frühen Sonntagmorgen in der Karlsruher Innenstadt von einem Unbekannten attackiert worden. Zuvor hatte der Mann die 17-Jährige unsittlich berührt.

Eine 17-Jährige ist am Sonntagmorgen am an der Haltestelle Karlsruhe Europaplatz sexuell belästigt worden. Als die junge Frau sich daraufhin wehrte, schlug der Unbekannte sie und ihre Begleiterin informierte die Polizei.

Der Mann habe zwischen 4.10 und 5.45 Uhr zunächst den Körperkontakt zu der Jugendlichen gesucht. Als die 17-Jährige ihn allerdings abwies, fasste der Täter ihr an das Gesäß.

Das Opfer gab dem Mann dann eine Ohrfeige, woraufhin er ihr sein Handy ins Gesicht schlug. Eine der zwei Freundinnen ging dazwischen, jedoch attachierte auch diese der Unbekannte und versetzte ihr einen Schlag gegen den Kopf. Danach sei er in Richtung Marktplatz geflüchtet. Die 17-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Kriminaldauerdienst ermittelt

In der Mitteilung der Polizei heißt es weiter, dass der Mann zwischen 20 und 25 Jahren alt sei, knapp 1,80 Meter groß und dunkelhäutig sei. Zudem habe er lockige Haare und schwarze Kleidung getragen. Seine Wangen waren mit blauer Farbe angemalt.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.