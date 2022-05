19-Jähriger bei räuberischem Diebstahl in Karlsruhe erwischt

Bei einem mutmaßlichen räuberischen Diebstahl am Sonntagabend hat ein Ladendetektiv in Karlsruhe einen 19-Jährigen überführt. Der junge Mann wehrte sich massiv.

Ein 19-Jähriger ist am frühen Sonntagabend dabei erwischt worden, wie er ein Parfum in einem Kaufhaus in Karlsruhe entwenden wollte. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei laut eigenen Angaben fest, dass der junge Mann mit einem Messer bewaffnet war.

Als der Dieb durch den Detektiv des Geschäfts in der Kaiserstraße gegen 17 Uhr erwischt wurde, versuchte er zu fliehen. Obwohl er sich massiv wehrte, konnte der Ladendetektiv den jungen Mann mit Unterstützung des Sicherheitspersonals festhalten.

Zunächst weigerte sich der Dieb, seine Tasche zu öffnen. Schließlich gab er das gestohlene Parfum jheraus. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Täters ein Klappmesser und stellten es sicher. Den 19-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.