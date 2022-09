19-jähriger Radfahrer stößt mit Straßenbahn in Karlsruhe zusammen

Ein 19-jähriger Radfahrer kollidierte in der Karlsruher Innenstadt mit einer Straßenbahn. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste in Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwochmittag gegen 13.40 ist ein 19-jähriger Radfahrer beim Überqueren der Kriegsstraße in Richtung Ritterstraße mit einer kreuzenden Straßenbahn zusammen gestoßen.

Wie die Polizei mitteilt nahm der 19-jährige sowohl das Rotlicht als auch die Straßenbahn nicht wahr. In der Folge streifte er an der rechten Seite der Straßenbahn entlang und stürzte. Hierbei wurde der 19-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straßenbahntrasse musste für ungefähr 30 Minuten gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.