Ein 19 Jahre alter Mann ist in den Morgenstunden des Freitags bei einer Auseinandersetzung tödlich mit einem Messer verletzt worden. Im Treppenhaus vor seiner Wohnung stach ein Gleichaltriger auf ihn ein.

Mutmaßlicher Täter in der Südweststadt festgenommen

Zu einer tödlichen Auseinandersetzung ist es in den Morgenstunden des Freitags gegen 1.45 Uhr in der Oststadt gekommen. Dabei griff ein 19 Jahre alter Mann mit einem Messer einen Gleichaltrigen im Treppenhaus unmittelbar vor dessen Wohnung an.

Das Opfer erlitt schwere Stichverletzungen an Oberkörper und Armen, denen der Mann noch am Tatort erlag. Laut Polizei hatten sich in der Wohnung des Oststädters zuvor bis zu einem Dutzend junge Leute getroffen, um dort gemeinsam zu feiern.