20-Jähriger nach Einbruch in Karlsruher Tankstelle in Untersuchungshaft

Ein 20-jähriger Tatverdächtiger ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Durlach vorläufig festgenommen worden.

Er wurde im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann am Dienstag gegen 0.15 Uhr in eine Tankstelle in der Killisfeldstraße in Karlsruhe eingebrochen sein, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer Pressemeldung..

Bei seiner Flucht vom Tatort mit einem Fahrrad wurde er von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach verfolgt und letztlich festgenommen. Der 20-Jährige führte mutmaßliches Diebesgut in Form von Tabakprodukten und Alkoholika im Wert von knapp 100 Euro mit sich