21-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Karlsruhe

Unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis ist ein 21-Jähriger in der Nacht zum Dienstag in der Karlsruher Innenstadt unterwegs gewesen. Er fiel den Polizisten in einer Verkehrskontrolle auf.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag in Karlsruhe in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilte, hielten Polizisten den 21-Jährigen gegen 23 Uhr in der Rheinhold-Frank-Straße. Die Beamten vermuteten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte.

Ein Drogenvortest bestätigte, dass der Mann Kokain und Cannabis konsumiert hatte. Der 21-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme auf die Polizeiwache begleiten. Den Führerschein wird er für einige Zeit abgeben müssen.