21-Jähriger schlägt in Karlsruher Innenstadt nach Polizisten

Ein 21-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag in der Karlsruher Innenstadt mit mehreren Polizeibeamten angelegt. Wie die Polizei mitteilte, hatten zunächst mehrere Personen in der Herrenstraße miteinander gerangelt, bis einer der Beteiligten laut Zeugenaussagen die Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Kaiserpassage einschlug.

Als Polizeibeamten gegen 0.45 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, war nur noch ein Verdächtiger anwesend. Dieser versuchte, durch Flucht einer Kontrolle zu entkommen, wurde jedoch trotz großer Gegenwehr von mehreren Polizisten festgehalten. Dabei schlug er mehrfach auf die Beamten ein und beleidigte diese.

Die Polizisten nahmen den 21-Jährigen in Gewahrsam. Der Mann, der die Schaufensterscheibe eingeschlagen hatte, wurde wenig später in einem nahegelegenen Lokal in der Kaiserstraße aufgegriffen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 33 11 zu melden.