21-Jähriger wird auf Karlsruher Kaiserstraße beraubt

Ein 21-Jähriger ist am Mittwochabend auf der Kaiserstraße Opfer eines Raubs geworden. Ein Unbekannter stieß ihn zu Boden, entriss ihm seine Kopfhörer und flüchtete zu Fuß in Richtung Zirkel.

Einem 21-Jährigen wurden am Mittwochabend in der Karlsruher Kaiserstraße seine Kopfhörer geraubt. Der 21-Jährige verließ gegen 19.50 Uhr ein Fitnessstudio in der Kaiserstraße und ging zu Fuß zur Straßenbahnhaltestelle Herrenstraße, teilte die Polizei mit. Dort griff der bislang unbekannte Täter von hinten nach seinem in der Hand getragenen Kopfhörer.

Zeitgleich stieß ihn der Unbekannte von hinten in den Rücken und der junge Mann fiel zu Boden. Währenddessen entriss ihm der Täter den Kopfhörer und flüchtete in Richtung Zirkel zu Fuß. Das Opfer verfolgte ihn noch ein kurzes Stück, brach dann aber die Verfolgung ab. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Das Opfer konnte den Mann beschreiben.

Er war um die 20 Jahre alt und ungefähr 185 cm groß. Er trug eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke und darunter eine graue Jacke mit hochgezogener Kapuze.