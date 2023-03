22-Jährige weicht Autofahrer in Karlsruhe aus und kracht in eine Ampel

Eine 22-Jährige ist am Montag einem unbekannten Autofahrer in Karlsruhe ausgewichen. Sie streifte ein anderes Auto und kollidierte mit einem Ampelmast.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend gegen 18.15 Uhr die Vorfahrt einer 22-Jährigen an der Kreuzung Beuthener Straße / L560 in Karlsruhe missachtet und infolgedessen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, beging der Unfallverursacher Fahrerflucht.

Die 22-Jährige sowie der 43-jähriger Autofahrer befuhren nebeneinander die Gustav-Heinemann-Allee in nördliche Richtung und wollten die Kreuzung überqueren. Zeitgleich war der unbekannter Autofahrer in westliche Richtung auf der Beuthener Straße unterwegs. Der Fahrer wollte nach rechts abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt der entgegenkommenden Autos.

Um eine Kollision mit dem unbekannten Auto zu vermeiden, wich die 22-Jährige nach links aus. Sie streifte das Auto des 43-Jährigen und fuhr schließlich gegen einen Ampelmast. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die 22-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.