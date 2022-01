23-Jähriger beißt und schlägt Polizisten am Karlsruher Hauptbahnhof

Ein junger Mann hat am Sonntag am Karlsruher Hauptbahnhof randaliert, nachdem er zunächst einen Reisenden anging und später die Polizei angriff. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Nachdem ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen zunächst einen Reisenden am Karlsruher Hauptbahnhof belästigt hat, griff er später die Polizei an und beleidigte sie.

Laut Informationen der Beamten ereignete sich der Vorfall gegen 3.30 Uhr als der junge Mann in der Haupthalle des Bahnhofs eine ihm fremde Person festhielt und den Mindestabstand ohne Mund-Nasen-Schutz unterschritt. Da die Polizei den Vorfall beobachtete, griff sie ein und konfrontierte den 23-Jährigen. Dieser reagierte während der Kontrolle zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten immer wieder.

Polizei misst 1,8 Promille

Mit Unterstützung einer weiteren Streife gelang es den Mann auf die Dienststelle zu bringen, nachdem er versucht hatte, die Polizei zu treten und zu beißen. Ein Alkoholtest auf der Dienststelle ergab dann einen Wert von fast 1,8 Promille. Der 23-Jährige erhielt einen Platzverweis für den Karlsruher Hauptbahnhof, dem er jedoch nicht nachkam.

23-Jähriger wehrt sich dagegen Dienststelle zu verlassen

Nach einer Beurteilung durch einen Polizeiarzt musste der Mann zunächst auf der Dienststelle bleiben, die er eigentlich nach wenigen Stunden hätte wieder verlassen können. Auch dagegen wehrte er sich allerdings, weswegen die Beamten ihn zwanghaft aus der Dienststelle und dem Hauptbahnhof raus bringen mussten.

Den 23-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. Außerdem muss er sich wegen der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.