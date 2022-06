25-jähriger bei versuchtem Raub in Karlsruhe mit Schere verletzt

Als seine Forderung nach Zigaretten zurückgewiesen wurde, verletzte ein betrunkener 28-Jähriger am Samstagabend einen 25-Jährigen im Bereich des Berliner Platzes in Karlsruhe mit einer Schere.

Ein stark alkoholisierter 28-jähriger hat am Samstagabend einen 25-Jährigen in Karlsruhe mit einer Schere verletzt. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Täter mit der Schere gegen 21 Uhr eine Gruppe in der Englerstraße und forderte sie auf, ihm Zigaretten auszuhändigen. Als sie sich weigerten, stach er dem 25-Jährigen in den Oberarm.

Die Geschädigten flüchteten mit dem Verletzten in ein nahegelegenes Gebäude, der Tatverdächtige rannte in Richtung Kaiserstraße davon. Auf der Brücke über die Fritz-Erler-Straße konnte der 28-Jährige von Polizeibeamten und zwei Zeugen der Tat festgenommen werden.

Der 28-Jährige war stark alkoholisiert, die Schere wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt.