29-Jähriger stört Personenkontrolle am Europaplatz in Karlsruhe und greift Polizisten an

Ein 29-Jähriger hat am Dienstag gegen 22 Uhr versucht eine Personenkontrolle eines Bekannten am Europaplatz in Karlsruhe zu stören und griff die kontrollierenden Polizisten an. Die Polizei teilte mit, dass die beiden Männer im Vorfeld bereits am Stephansplatz durch Pöbeleien auf. Des Weiteren hatten sie zuvor eine Personenkontrolle in der Douglassstraße gestört. Die Polizeibeamten hatten die Störer in beiden Fällen ermahnt.

Eine Polizeistreife traf einen der Beiden gegen 22 Uhr auf dem Bahnsteig Europaplatz an. Wegen seines Torkelnden Ganges bestand offenbar die Gefahr, dass der Mann auf die Gleise stürzen könnte. Die Polizisten kontrollierten den mutmaßlich Alkoholisierten direkt. Der 29-jährige Begleiter des Kontrollierten störte daraufhin die Kontrolle. Trotz der Androhung von Polizeigewahrsam, ließ er von seinen Behinderungen nicht ab. Als die Polizisten sich deswegen entschieden ihn festzunehmen biss ihm ein Polizeihund in den Arm. Dennoch trat der mutmaßliche Beschuldigte die Polizeibeamten. Der Angreifer wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.