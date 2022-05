Anzeige erstattet

30-Jähriger ohne Ticket schlägt Polizeibeamtin in Karlsruhe mit Faust ins Gesicht

Am Donnerstagnachmittag ist ein 30-Jähriger in Karlsruhe in einem ICE ohne Fahrschein angetroffen worden. Nachdem er von der Bundespolizei aus dem Zug begleitet worden war, schlug er einer Beamtin ins Gesicht.