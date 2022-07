32-Jähriger greift Mann unvermittelt auf Karlsruher Straße an

Ein 32-Jähriger hat am Samstag gegen 20 Uhr auf der Werderstraße in der Südstadt offenbar unvermittelt einen 27-Jährigen angegriffen und ihn leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, muss der Angreifer nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Der 27-jährige Geschädigte war auf der Werderstraße unterwegs, als der Tatverdächtige ihm entgegenkam und ohne Vorwarnung wohl unter anderem ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Daraufhin versuchte der 27-Jährige zu flüchten.

Der vermeintliche Täter verfolgte den Flüchtenden und griff ihn in der Folge erneut massiv an. Hierbei wurde ein geparktes Auto beschädigt. Während der Auseinandersetzung schlug der 32-Jährige mit dem Fuß gegen den Kopf des Opfers und würgte ihn. Der 27-Jährige wurde aufgrund der Angriffe leicht verletzt.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt konnten den Angreifer vor Ort vorläufig festnehmen. Auch bei den polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 32-Jährige äußerst aggressiv und griff die Polizeibeamten an, so dass er in der Folge in Gewahrsam genommen wurde.

Der Tatverdächtige muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Polizei sucht Zeugen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter (07 21) 6 66 34 11 melden.