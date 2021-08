Ungültiges Fahrticket

34-Jähriger hindert Reisebus an Weiterfahrt am Karlsruher Busbahnhof

Auf Grund eines ungültigen Fahrtickets hat ein Mann einen Reisebus in Karlsruhe an der Weiterfahrt gehindert. Dabei klammerte er sich an die Scheibenwischer des Busses. Die Polizei musste den Mann festnehmen.