Ein 34-Jähriger hat in einer Karlsruher Kneipe einen Mann verletzt und soll ihn dann versucht haben zu töten. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich mittlerweile in U-Haft.

Ein 34-Jähriger hat am Samstagvormittag in der Karlsruher Innenstadt einen Mann verletzt und soll ihm mit dem Tode gedroht haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Dies haben die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Mittelung bekannt gegeben.

Der 34-Jährige hat am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr eine Kneipe in der Adlerstraße betreten und soll dort einen 27-jährigen Mann aufgefordert haben, mit ihm das Lokal zu verlassen. Der 27-Jährige lehnte ab.

Daraufhin soll der Beschuldigte ihn körperlich angegriffen und durch mehrere Faustschläge in das Gesicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Angreifer dem Geschädigten ein Messer an den Hals gehalten und ihn versucht haben zu töten.

Geschädigter kann Messerangriff in Karlsruhe abwehren

Nachdem sich der Geschädigte daraufhin zunächst befreien konnte, soll der Beschuldigte mit dem Messer in Tötungsabsicht mehrere Stichbewegungen in Richtung des Gesichts und des Oberkörpers des Geschädigten ausgeführt haben. Dem Geschädigten gelang es jedoch, den Messerangriff abzuwehren. Er erlitt lediglich eine Schnittverletzung an der linken Hand sowie der linken Wange.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch vor Ort widerstandslos festnehmen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, dauern an.