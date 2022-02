38-Jähriger bricht in Gartenhütte in Karlsruhe ein und wird erwischt.

Ein Passant beobachtet einen Einbrecher, der eine Scheibe zu einer Gartenhütte in Karlsruhe einschlägt. Der Beschuldigte wird von der Polizei festgenommen.

Ein 38-Jähriger ist am Montagabend in eine Gartenhütte im Bereich der Steubenstraße eingebrochen. Vermutlich wollte der Dieb Lebensmittel und Alkohol entwenden, so die Polizei.

Ein Passant konnte den Einbrecher gegen 18.45 Uhr beobachten, wie er die Scheibe zur Gartenhütte einschlug. Daraufhin floh der 38-Jährige in eine andere Gartenlaube, die er offenbar widerrechtlich als Schlaflager nutzte.

Die herbeigerufene Polizei konnte den Beschuldigten vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der Beschuldigte am Mittwoch Nachmittag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.