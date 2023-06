38-Jähriger wird in Karlsruher Oststadt von mehreren Männern angegriffen

Mehrere Männer haben in der Karlsruher Oststadt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 38-Jährigen angegriffen. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon.

Unbekannte Täter haben einen 38-jährigen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Karlsruher Oststadt angegriffen. Die Polizei teilte mit, dass der Mann am Freitag gegen 0.20 Uhr im Bereich der Ostendstraße von mehreren Männern attackiert und verletzt wurde.

Ein weißer Kastenwagen steht im Verdacht in den Fall verwickelt zu sein

Als die Rettungskräfte und die Polizei eintrafen waren weder die mutmaßlichen Täter noch Zeugen anwesend. Ob zwischen dem Verletzten und den noch unbekannten Verdächtigen eine Verbindung besteht und ob ein weißer Kastenwagen, der unmittelbar nach der Tat davonfuhr, in den Fall verwickelt ist, ermittelt die Polizei derzeit. Der verletzte Mann kam nach dem Vorfall mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der Rufnummer (07 21) 4 90 70 in Verbindung zu setzen.