„40 Prozent ist das neue Ausverkauft“: Schleppende Publikumsrückkehr besorgt badische Kulturszene

Die ohnehin von der Corona-Krise gebeutelte Kulturbranche kämpft an mehreren Fronten um die Rückkehr des Publikums – und steht mitunter selbst bei ausverkauftem Saal ohne Gewinn da.

Diesem Wort ist man schon lange nicht mehr begegnet: „Ausverkauft“ wurde jüngst vermeldet für den Auftritt des Sängers Max Raabe im Konzerthaus Karlsruhe am 22. November. Das Motto von Raabes Tournee lautet „Guten Tag, liebes Glück“ – ein Gruß, von dem die Kulturszene insgesamt derzeit nur träumen kann. Denn in der Fläche gilt eher: „Eine Auslastung von 30 bis 40 Prozent ist das neue Ausverkauft.“

Krasse Kontraste zwischen Gegenwart und der Zeit vor Corona

So kommentiert der Veranstalter Volker Winkelmann die Situation seines Programms in der Reithalle Rastatt. Nur eines von vielen Beispielen für den Kontrast zwischen der Gegenwart und der Zeit vor Corona: Im Frühjahr 2020 gab der Elvis-Interpret Eric Prinzinger das letzte Konzert, das in der Reithalle vor dem ersten Lockdown stattfand.

„Damals hätten weitaus mehr Tickets verkauft werden können als Plätze vorhanden waren“, erinnert sich Winkelmann. Nun tritt Prinzinger erneut in der Reithalle auf, am 31. Oktober. Und zur aktuellen Ticketsituation sagt Winkelmann mit Galgenhumor: „Es sind noch Plätze vorhanden.“

Die sommerlichen Bilder von zehntausenden Musikfans bei Open-Air-Festivals mögen den Eindruck erweckt haben, die Veranstaltungsbranche könne nun endlich wieder Fahrt aufnehmen. Doch die Vermutung, das Publikum würde nach Ende der Pandemie-Maßnahmen wie ausgehungert zurückströmen in Konzertsäle und Theater, hat sich bislang nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die Sorgenfalten im Kulturbetrieb werden allerorts immer größer.

Besonders betroffen sind kleinere Spielorte

Besonders betroffen sind kleinere Spielorte und Programme jenseits des Mainstreams. „Die isländische Band ADHD ist bei unserem Publikum eigentlich so beliebt, dass deren Agentur nach dem letzten Gastspiel vor 160 Besuchern schon überlegte, für den nächsten Termin in eine größere Location umzuziehen“, sagt Martin Holder von Karlsruher Kulturzentrum Tempel. „Jetzt spielt die Band doch wieder bei uns, am 27. Oktober. Bisher sind dafür 23 Karten reserviert.“

Das Konzert soll trotzdem stattfinden. Falls nicht, wie in jüngerer Zeit oft geschehen, doch noch die ganze Tournee mangels Kartenvorverkauf abgesagt wird. Letzteres betrifft durchaus auch prominente Acts. Als die Band Revolverheld ihre für Anfang 2023 geplante Hallentournee absagte, erklärte Sänger Johannes Strate in einer Videobotschaft an die Fans, die Unsicherheit sei noch zu groß. Bei den Künstlern, den Veranstaltern – und „bei euch offensichtlich auch“.

Corona ist nicht mehr das einzige Problem

Statt abzuklingen, droht sich die Krise zu verschärfen. „Bei den Ticketverkäufen fallen momentan viele Faktoren zusammen“, antwortet die Mannheimer Agentur BB Promotion auf eine BNN-Anfrage per Mail. Corona sei „nur noch ein Aspekt“. Hinzu kämen wirtschaftliche Sorgen.

Dass potenzielle Kartenkäufer in Krisenzeiten das Geld stärker zusammenhalten als früher, leuchtet Veranstaltern und Künstlern ein. „Wir verstehen euch. Uns geht es auch so“, erklärte die Bremer Metal-Band Mantar in einer Fan-Botschaft, in der sie mangels Vorverkauf rund die Hälfte ihrer für diesen Herbst geplanten Konzerte absagte oder verschob.

Die Musiker stellten aber auch mit deutlichen Worten klar: „Fakt ist: Konzerte zu spielen und zu veranstalten, kostet Geld. Wenn man grundsätzlich damit rechnen muss, dass die Kohle nicht wieder reinkommt, dann sieht man am Ende leider ziemlich scheiße aus.“

Es nützt ja niemandem, wenn wir um den heißen Brei herumreden. Sascha Krebs, Sänger

Weniger drastisch, aber mit gleicher Aussage bringt es der Sänger Sascha Krebs auf den Punkt, als er Ende September auf Facebook die Absage eines Termins seiner Konzertreihe „Krebst trifft…“ im Kammertheater Karlsruhe vermeldet: „Es nützt ja niemandem, wenn wir um den heißen Brei herumreden. Es ist niemand krank, es gibt keine produktionstechnischen Gründe, es sind schlichtweg zu wenige Karten verkauft“, schrieb Krebs. Der nächste Termin dieser Reihe am 7. November könne „nur mit soliden Vorverkaufszahlen“ stattfinden. „Sonst ist das wirtschaftlich nicht zu machen.“

Weit entfernt von vollen Häusern ist auch der Repertoirebetrieb der Theater. Selbst die größte und publikumswirksamste Sparte am Badischen Staatstheater, die Oper, läuft mitunter vor gerade mal halbvollen Rängen. Das betrifft auch prominente Titel wie „Die lustige Witwe“, und sogar für die Vorstellung des Publikumsrenners „Aida“ an diesem Freitag waren noch etliche Karten online bestellbar.

Absagen oder spielen – beides ist riskant

An kleineren Bühnen ist die Vorverkaufsfrage geradezu existenziell. Erik Rastetter, künstlerischer Leiter am Karlsruher Theater „Das Sandkorn“, sagt: „Wir stehen immer mal wieder vor der Frage: Sagen wir ab und riskieren dabei, das potenzielle Abendkassen-Publikum zu verlieren? Oder spielen wir trotz schlechtem Vorverkauf und riskieren dabei, höhere Kosten zu verursachen als wir einnehmen?“

Gegensteuern will das Sandkorn mit einem Sonderticket: Im Oktober verlangt man für alle Repertoirevorstellungen nur zehn Euro, etwa für die beiden noch angesetzten Vorstellungen des Stücks „Furor“ am 22. und 23. Oktober. Ziel der Aktion sei es, „das Publikum wieder an einen Theaterbesuch zu gewöhnen“, so Rastetter.

Die beiden Lockdowns waren nicht mal das Schlimmste. Erik Rastetter, Theater „Das Sandkorn“

Denn die lange Entwöhnung sei ein Kernproblem. „Die beiden Lockdowns waren nicht mal das Schlimmste“, meint Rastetter. Weitaus verunsichernder sei für das Publikum der zweite Corona-Winter vor einem Jahr gewesen, in dem theoretisch zwar alles stattfinden durfte, praktisch aber permanent umgeplant, abgesagt und verschoben wurde.

Die daraus resultierenden Nachholtermine machen der Branche zusätzlich zu schaffen. Denn viele dieser Veranstaltungen sind zwar tatsächlich ausverkauft. Doch die Einnahmen stammen oft aus der Zeit vor der Pandemie und entsprechen der damaligen Preiskalkulation. Stefan Schornstein, Geschäftsführer der Agentur S-Promotion, erklärt, die Kosten für die Durchführung seien seither um rund 30 Prozent gestiegen: „Auch wenn eine Veranstaltung ausverkauft war, hat das den Gewinn aufgefressen.“

Nachholtermine lassen wenig Luft für Neues

Ein weiteres Problem der geballten Nachholtermine: „Wer in relativ kurzer Zeit mehrere Veranstaltungen besucht, für die er schon lange Karten hat, der kauft keine Tickets für neue Angebote“, sagt Michael Widmann, Geschäftsführer der Jöhlinger Agentur Live-Concept Entertainment. Und wer neue Karten kaufe, wähle deutlich gründlicher aus. Das beobachtet auch Stefan Schornstein: „Wenn die Leute momentan weggehen, wollen sie wissen, was sie bekommen.“

Dem schrumpfenden Kartenverkauf stehen steigende Kosten gegenüber. Nicht nur für Energie und Material, sondern auch für Personal – das zudem viel schwieriger zu bekommen ist. Denn etliche der frei beruflichen „Stagehands“, die für den Transport sowie den Auf- und Abbau der Bühnen benötigt werden, sind während der Pandemie in andere Branchen geflüchtet. Und Nachfolger sind schwer zu gewinnen. „Bei einem Abend mit Bülent Ceylan in Mannheim waren 40 Stagehands bestellt, aber nur 25 sind erschienen“, sagt Schornstein.

Galoppierende Kosten, fehlendes Personal, zurückhaltendes Publikum – und zum Jahresende soll die derzeitige Unterstützung durch Corona-Sonderfonds auslaufen. „Klar ist: Vielen von uns bläst derzeit ein eiskalter Wind ins Gesicht“, räumt Michael Widmann ein. Er sieht aber auch Chancen in der Einsicht, dass eine Rückkehr auf den Stand vor der Pandemie nicht zu erwarten ist. „Die gesamte Branche wird sich neu aufstellen müssen. Und dieser Prozess fängt gerade erst an.“