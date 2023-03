Durch die Pandemie und die Teilverlagerung der Arbeit ins Homeoffice hat der Öffentliche Nahverkehr Kunden verloren. Zwar sind in den Spitzenzeiten die Bahnen voll, aber der ÖV hat noch Kapazitäten, was man auch in Karlsruhe sehen kann. In Baden-Württemberg wurde bereits viel investiert. Ich finde es überzeugend, wie gut etwa die Verkehrsanbindung mit dem Nationalpark Schwarzwald funktioniert. In anderen Regionen werden allerdings größere Investitionen notwendig sein, vor allem um verlässlichere Angebote in der Peripherie zu schaffen.