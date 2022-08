50-Jähriger pöbelt Polizisten in der Karlsruher Waldstadt an

Der betrunkene Randalierer versuchte, mehrere Fahrräder an der Haltestelle Glogauer Straße zu beschädigen. Während der Kontrolle beschimpfte er die Polizisten durchgehend.

Ein offensichtlich betrunkener 50-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Karlsruher Waldstadt gewütet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann an der Haltestelle Glogauer Straße Gegenstände auf die Gleise geworfen und versucht, mehrere Fahrräder zu beschädigen. Nach ihrem Eintreffen beleidigte der Randalierer die Polizeibeamten.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Außerdem war der 50-Jährige im Besitz einer geringen Menge Drogen. Während der Kontrolle beschimpfte der Unruhestifter die Polizisten immer wieder. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Drogenbesitz und Beleidigung von Polizeibeamten.