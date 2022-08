50.000 Besucher besuchten Karlsruher Schlosslichtspiele zum Auftaktwochenende

Rund 50.000 Menschen haben am ersten Wochenende die Schlosslichtspiele besucht. Diese Bilanz zieht die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) am Montag. „Wir sind glücklich mit der überwältigenden Zahl der Gäste und der tollen Atmosphäre“, sagt Cheforganisator Martin Wacker: „Die Menschen kommen von nah und fern und genießen gemeinsam großartige Medienkunst.

Es ist schön, in so viele leuchtende Augen zu blicken. Wir freuen uns auf die kommenden vier Wochen Schlosslichtspiele.“ ZKM-Chef und Kurator Peter Weibel erklärt: „Die Schlosslichtspiele sind neben der hohen künstlerischen Innovation auch ein sozial demokratischer Triumph: Auf ein Symbol der Aristokratie, das Schloss, die Herrschaft weniger, trifft nun eine Versammlung vieler, die gratis Kunst für alle im öffentlichen Raum genießen können.“

Bis einschließlich 18. September sind die sogenannten Projection Mappings jeden Abend bei freiem Eintritt zu sehen. Sechs neue Shows sowie beliebte Beiträge der vergangenen Jahre sind im Programm. Derzeit geht es um 21 Uhr los, gegen 23.30 Uhr ist Schluss. Eröffnung war am vergangenen Donnerstag. Die Spielzeit fällt in diesem Jahr mit vier statt sonst sechs Wochen kürzer aus, dies dient dem Kosten- und Energiesparen.

In den nächsten Wochen gibt es noch mehrere Begleitveranstaltungen und Sonderaktionen. Eine umrahmt die neue Show „Ode“, die Detlef Heusinger und das SWR Experimentalstudio entwickelt haben. Am 3. September singt der Karlsruher Kinder- und Jugendchor Cantus Juvenum live vor dem Schloss.

Die Kinder sind die Hauptdarsteller in der Lichtshow. Der 14. September ist dann „Maxin10sity-Mittwoch“. Dann stehen gleich sechs Shows der beliebten ungarischen Künstlergruppe auf dem Abendplan. Vom 9. bis 11. September findet zudem die Foodtruck Convention rund um das Karl-Friedrich-Denkmal statt.

