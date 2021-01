Seit Freitag, 15. Januar, wird der in der Karlsruher Innenstadt wohnende Romano Caserta vermisst. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, verließ der Mann in den Vormittagsstunden des 15. Januar die Wohnung eines in der Karlsruher Oststadt wohnenden Bekannten und ist seither verschwunden. Die Fahndungsmaßnahmen des zuständigen Fachdezernats der Kriminalpolizei führten bisher zu keinem Ergebnis.

Der Vermisste ist 53 Jahre alt, 1,75 Meter groß, trägt braunes, halblanges Haar, hatte zuletzt einen Dreitagebart und trägt eventuell eine Brille. Am Tag seines Verschwindens war er mit einer dunklen Daunenjacke sowie mit einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet. Dazu trug er eine Basecap.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder den Aufenthaltsort von Caserta kennt, kann sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666 5555 melden.