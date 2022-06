60-Jähriger greift Mann körperlich am Europaplatz Karlsruhe an

Am Dienstagmorgen hat ein 60-Jähriger einen noch unbekannten Mann am Karlsruher Europaplatz körperlich angegriffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe, kam es offenbar am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr am Europaplatz Karlsruhe zu einer Körperverletzung. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hat ein 60-Jähriger einen noch unbekannten Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, geschlagen und getreten. Augenzeugen riefen die Polizei, die den Angreifer vorläufig festnahmen. Als die Polizei eintraf, war das Opfer jedoch nicht mehr am Tatort.