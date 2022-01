Die Sonne strahlt vom Himmel, die Schlange vor der Stadtwerke Eiszeit in Karlsruhe ist lang. „Heute Morgen war sie noch länger“, sagt Janine Burkarth und deutet mit dem Finger auf einen imaginären Punkt in der Ferne.

KME mit Besucherzahl zufrieden

Zahlreiche Eislaufbegeisterte haben das Wetter am Sonntag noch einmal ausgenutzt – schließlich ist es das letzte Wochenende der Eiszeit, mit dem Sonntag endet die diesjährige Saison.

Seit Ende November zogen rund 60.000 Menschen ihre Bahnen auf der Eisbahn vor dem Karlsruher Schloss. Roland Rebmann von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) ist mit dieser Zahl zufrieden: „Das ist etwas weniger als vor der Pandemie, jedoch aufgrund der Umstände sehr erfreulich.“

Die Besucherinnen und Besucher hätten auch die zeitweise geltenden Zulassungsbeschränkungen in Kauf genommen

.

Eine, die am letzten Sonntag der Saison zum ersten Mal in die Schlittschuhe schlüpft, ist Christine Huber. „Normalerweise kommen immer nur mein Mann und mein Sohn hierher“, sagt die Karlsruherin und zurrt die Schnürsenkel fest. Heute habe sie sich aber ihr zweijähriges Töchterchen geschnappt und die beiden begleitet.

Es ist toll, dass es in Corona-Zeiten so etwas gibt. Christine Huber, Besucherin der Eiszeit

„Die Kleine kann noch nicht fahren“, erklärt Huber. Deswegen passe ihr Mann auf, während sie sich selbst aufs Eis wage. „Es ist toll, dass es in Corona-Zeiten so etwas gibt“, sagt Huber. Als der Weihnachtsmarkt schließen musste, sei die Eiszeit das Highlight ihres Sohnes gewesen.

Fertig, die Schlittschuhe sitzen. Etwas wackelig steht es sich noch – „vielleicht sollte ich lieber die Schützer tragen“, sagt Christine Huber mit Blick auf ihren voll ausgerüsteten Sohn und lacht. Dann aber läuft sie souverän Richtung Eisfläche.

Die kleinen Schiebe-Eisbären sind begehrt

Dort ziehen die Eislauffans ihre Runden. Viele Familien sind an diesem Sonntag gekommen. Schon die Allerkleinsten dürfen mit aufs Eis, wohl dem, der einen der begehrten „Eisbären“ ergattern konnte. Bei den Bären handelt es sich um Schiebehilfen, kleine Stühlchen in Bärenform, auf denen Eltern ihren Nachwuchs über die spiegelglatte Fläche schieben.

„Die Besucher sind so zwischen zwei und 90 Jahren“, sagt Mitarbeiterin Janine Burkarth. Sie springt an diesem Sonntag hin und her, hilft zunächst am Einlass ein, kontrolliert Impfnachweise und weist auf vergessene Masken hin. Seit zehn Jahren hilft sie nebenberuflich bei der Eiszeit mit. Das Team, sagt sie, sei „wie eine kleine Familie“.

Bis zu 700 Paar Schlittschuhe warten auf die Eisläufer

Neu in dieser „Familie“ ist seit dieser Saison Sama George. Sie herrscht heute über die Schlittschuhe, die ordentlich aufgereiht und nach Größen sortiert in den Regalen stehen. Zwischen 600 und 700 Paar sind es, die von den Besuchern ausgeliehen werden können. Dass die Eiszeit nun endet, findet Sama George traurig: „Es ist ein richtiges Ritual geworden.“

Ein Ritual ist die Eiszeit auch für viele Besucher. „Wir waren jeden Tag nach der Kita hier“, erzählt eine junge Mutter. Sie bedauert, dass dieses Angebot im Februar nicht noch ein bisschen weitergeht. „Das ist doch oft der kälteste Monat.“

Am Rande der Eisbahn kniet Patricia Füßler und zieht Tochter Lovisa die Schlittschuhe an. Die Dreijährige sitzt auf einem der begehrten Eisbären. „Wir hatten Glück“, sagt Patricia Füßler und lacht. „Als wir kamen, wurde gerade ein ganzer Schwung Bären frei.“

Füßler ist mit Lovisa aus Graben-Neudorf gekommen, es ist ihr zweites Mal Eiszeit in dieser Saison. Vor Corona sei sie öfters hier gewesen, zwischenzeitlich habe sie aber „vergessen, dass es die Eiszeit überhaupt gibt“. Spricht’s und schiebt Lovisa und den Bären auf die Eisfläche.

Es ist Mittag. Die ersten verlassen die Eiszeit bereits wieder. „Tschüss, Eis“, sagt ein Vater, der seine kleine Tochter auf dem Arm nach draußen trägt. „Eiiiiis“, sagt sie.