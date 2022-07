63-Jähriger schwer verletzt: Auto übersieht auf dem Schwarzwaldkreuz Mofafahrer

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend auf dem Karlsruher Schwarzwaldkreuz gekommen. Ein Autofahrer hat einen Mofafahrer zu spät erkannt und ihn zu Fall gebracht.

Ein 63-jähriger Mofafahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 18 Uhr am Schwarzwaldkreuz in Karlsruhe schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ihn ein Auto beim Fahrstreifenwechsel.

Der 21-jährige Autofahrer fuhr auf der Herrenalber Straße vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Ettlingen. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, berührte er den 63-Jährigen.

Der Mann kam zu Fall und der Autofahrer überfuhr anschließend noch das Mofa.

Der 63-Jährige musste wegen seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.