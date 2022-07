64-Jähriger von Taschendieben am Bahnhof Karlsruhe-Durlach bestohlen

Bereits am Sonntag ist das Bargeld eines 64-Jährigen am Bahnhof Karlsruhe-Durlach entwendet worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Bereits am Sonntagmittag ist ein 64-Jähriger am Bahnhof Karlsruhe-Durlach Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Gemeinsam mit seiner Begleitung wurde der Mann von zwei Unbekannten angesprochen, so die Polizei. Danach fehlte seine Geldbörse.

Gegen 12 Uhr wollte der Geschädigte mit seiner Begleitung den Personenaufzug zum Bahnsteig 1 nutzen. Nachdem die beiden den Aufzug betreten haben, kamen zwei männliche Personen dazu. Sie teilten mit, dass der Aufzug defekt sei. Daraufhin verließen die beiden mit den Unbekannten den Aufzug.

Geschädigter versucht Täter zu verfolgen

Am Bahnsteig stellte der 64-Jährige fest, dass seine Geldbörse fehlt und begab sich daraufhin in die Unterführung zurück. Er konnte die beiden Männer aus dem Aufzug noch bis zum Ausgang in Richtung Untermühlstraße / Alte Karlsruher Straße verfolgen. Anschließend entfernten sich diese in unbekannte Richtung.

Am Ende der Unterführung fand der Geschädigte seine Geldbörse auf. Aus dieser wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Zeuge beschrieb die Tatverdächtigen als schlank, etwa 160 und 170 Zentimeter groß und von arabischem Aussehen.

Zeugen gesucht Die Bundespolizei nimmt Hinweise telefonisch unter (07 21) 12 01 60 oder über das Kontaktformular online unter www.bundespolizei.de entgegen.