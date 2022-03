66-Jähriger bedroht Kassiererin in Karlsruher Supermarkt mit Messer

Zivilcourage hat am Samstagabend in Karlsruhe womöglich Schlimmeres verhindert. Nachdem ein Mann eine 17-jährige Kassiererin bedrohte, kamen mehrere hilfsbereite Menschen hinzu und stellten den Täter.

Ein 66-Jähriger hat am Samstagabend in einem Supermarkt in der Karlsruher Hermann-Leichtlin-Straße eine 17-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei war der polizeilich bekannte Mann kurz vor Ladenschluss gegen 20 Uhr in den Markt gekommen und hatte mehrere Waren auf das Kassenband gelegt.

Als die Angestellte die Waren eingescannt hatte, zückte der Mann unvermittelt ein Küchenmesser und bedrohte die junge Frau damit. Er forderte sie lautstark auf, ihm das in der Kasse befindliche Bargeld zu übergeben.

Mutiger Kunde entschärft die Situation

Eine weitere Angestellte und ein Kunde wurden auf den Überfall aufmerksam und eilten der Kassiererin zu Hilfe. Der Kunde forderte den 66-Jährigen auf, den Markt zu verlassen. Dieser begab sich daraufhin tatsächlich nach draußen, wo der Kunde ihn gemeinsam mit hinzugeeilten Mitarbeitern einer angrenzenden Pizzeria bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Der Mann muss sich nun wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten.