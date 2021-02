Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg und der Region Karlsruhe weiter rückläufig. Am Freitag fiel der Wert in mehreren Regionen unter die Marke von 50.

Das Stadtgebiet Karlsruhe verzeichnet nach den Daten des Landesgesundheitsamtes von Freitag 16 Uhr einen Inzidenzwert von 44,5 in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Zu Jahresbeginn war der Wert doppelt so hoch. Landesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 61,5, nachdem sie Anfang Januar noch deutlich über 100 gelegen hatte.

Zu den Regionen, die unter der bedeutsamen 50-er Marke liegen, gehören auch die Stadt Baden-Baden (38,1), der Landkreis Rastatt (38,0) und der Enzkreis (49,6). Unter 50, hieß es seitens der Politik, sei es wieder möglich, die Kontakte von Infizierten geordnet nachzuverfolgen. Der Wert wurde auch immer wieder genannt, wenn die Diskussion um das Lockern der Corona-Beschränkungen geführt wird.

Der Enzkreis verzeichnete am 1. Januar noch einen Wert von 186,4. Noch schlechter sah es damals in der Stadt Pforzheim aus. 218 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner wurden in der Goldstadt registriert. Aktuell liegt der Wert bei 82,6. Der Kreis Calw verzeichnet einen Wert von 98,0. Der Landkreis Karlsruhe ist bei 56,8 angekommen.

Der Ortenaukreis ist mit 115,8 noch deutlich über 100 und nur wenig entfernt vom Wert zu Beginn des Jahres von 136,7.