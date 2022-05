Fußgänger schwer verletzt

71-jährige Autofahrerin übersieht rote Ampel und fährt Fußgänger in Karlsruhe an

Eine 71 Jahre alte Pkw-Fahrerin hat am Montagvormittag in Karlsruhe eine rote Ampel in der Amalienstraße übersehen und einen 77-jährigen Fußgänger angefahren. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.