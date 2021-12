75-jährige Fußgängerin in Karlsruhe-Mühlburg von Lkw erfasst

Eine 75-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr beim Überqueren der Lameystraße in Karlsruhe-Mühlburg von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in der Lameystraße in Mühlburg gekommen. Dabei erlitt eine 75 Jahre alte Fußgängerin schwerste Verletzungen und musste durch die Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Fußgängerin gegen 10.15 Uhr die Fahrbahn vor dem verkehrsbedingt zum Stillstand gekommenen Lkw. Beim Anfahren übersah der Fahrer offenbar die Rentnerin, da sie sich im toten Winkel des Fahrers befand. Die 75-Jährige wurde von der Fahrzeugfront erfasst dabei schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lameystraße in Richtung Rheinhafen bis 11.30 Uhr voll gesperrt werden.