9-Euro-Ticket gestartet: Nutzen die Karlsruher das neue Angebot?

8.20 Uhr am Kronenplatz. Zwei Frauen und ein Mann warten auf den Zug in Richtung Durlach. Ansonsten ist das Gleis leer. „Ich habe gedacht es ist mehr los, aber so ist es ja nicht“, sagt Boris Braun. Der Karlsruher hat sich am Morgen das 9-Euro-Ticket gekauft und steigt regelmäßig am Kronenplatz um.

Auch in der Bahn ist es nicht eng – jeder bekommt einen Sitzplatz. Viele haben gleich zwei Sitze für sich. An der Untermühlstraße in der Oststadt steigt Braun aus.

Stattdessen steigt Erendira Cardenas in die Bahn ein. Sie hat ihr Rad dabei. „Mein Rad ist kaputt, deswegen nehme ich die Bahn“, sagt sie. Das treffe sich gut mit dem Start des neuen Tickets. Selbst mit Rad beschreibt sie die Bahnfahrt am Mittwochmorgen als „gemütlich“. Dabei hatte der KVV vor dem Start vor allem Radfahrer gewarnt, dass sie eventuell nicht in jede Bahn kommen.

Nicht jeder nutzt das 9-Euro-Ticket

Aber nicht jeder ist an diesem Morgen mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs. Ein Mann nutzt seinen Schwerbehindertenausweis als Fahrschein und eine Frau kauft sich in der Bahn Richtung Entenfang ein Ticket am Automaten. Sie fahre so selten Bahn, da lohne sich selbst das günstige Ticket nicht. Ein Karlsruher Student ist mit seinem Semesterticket unterwegs. Dieses kann wie das 9-Euro-Ticket verwendet werden.

Der Student aus der Innenstadt berichtet, dass die Bahn vom Marktplatz zum Entenfang etwas voller war als sonst. Es habe aber noch jeder einen Sitzplatz bekommen. Noch etwas ungemütlicher schildert Dshudashiya Gaurav seine Fahrt in die Innenstadt: „Es war schon sehr voll.“ Er überlegt sich demnächst, ob er eine Bahn früher nimmt. Trotzdem hat er Verständnis für jeden, der jetzt auf die Bahn umsteigt – da es einfach ein günstiges Angebot sei.

Am Bahnhof Durlach sind die Nutzer des neuen Tickets am Morgen klar in der Überzahl. Marcella Paszka hat es sich schon frühzeitig beschafft und fährt jetzt damit per Bus nach Hagsfeld zur Arbeit. „Es ist eine gute Sache, weil es so günstig ist“, sagt die Frau. Auf jeden Fall will sie es auch nutzen, um Freunde in Köln zu besuchen: „Das lohnt sich!“ Umso mehr, als die Karlsruherin kein Auto besitzt. Für die Reise mit dem Zug müsste sie sonst deutlich mehr bezahlen.

Auf dem Turmberg gilt das neue 9-Euro-Ticket nicht

Timothy Rosch aus der Pfinzstraße in Durlach klappt das Portemonnaie auf und zeigt sein 9-Euro-Ticket. Sorgsam ist sein Name eingetragen, gleich wird Rosch es erstmals nutzen. Ob es auch für die Fahrt mit der Turmbergbahn gilt? Noch nicht, erklärt dazu ein Sprecher des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Erst für die neue, bis zur B3 verlängerte Turmbergbahn werden KVV-Tickets gelten.

Aktuell ist die Standseilbahn auf den Hausberg Karlsruhes nicht in das Tarifsystem des Verkehrsverbundes integriert. Ebenso wie übrigens die Schlossgartenbahn. Beides sind reine Freizeitbahnen, wo auch Fahrgäste mit KVV-Abo-Karten jeweils extra eine gesonderte Fahrkarte lösen müssen – 9-Euro-Ticketbesitzer wie Rosch auch.

Günther Precht ist am ersten Gültigkeitstag des Schnäppchentickets unterwegs zwischen Ettlingen und Durlach. Bisher nutzt er eine Monatskarte für drei Waben. „Heute will ich sie umtauschen“, erzählt er. Ein junger Mann steht neben ihm, auch er pendelt regelmäßig mit Bus und Bahn. Für die drei Sommermonate mit dem 9-Euro-Ticket erwartet er eine Erstattung.

Dominik aus Heidelberg hat das 9-Euro-Ticket ebenfalls gleich zum Start der bundesweiten Supersonderangebots genutzt. Parallel zur Durlacher Allee rollt er auf dem eigenen E-Scooter zur Arbeit beim Energieversorger EnBW. Das Pendeln per Zug zwischen Heidelberg und Durlach wird in diesem Sommer für ihn definitiv deutlich günstiger.